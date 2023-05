King Charles – der Magier von England

6. King Charles III. war der erste Thronerbe, der einen Universitätsabschluss erlangte. Er studierte Archäologie und Anthropologie in seinem ersten Jahr an der Universität von Cambridge, wechselte jedoch danach zu Geschichte, worin er auch seinen Abschluss machte. Von April bis Juni 1969 absolvierte Charles ein Auslandssemester am University College of Wales in Aberystwyth, um Walisisch zu lernen.