Camilla – Königin des Balletts und der Jack Russel Terrier

Da Queen Consort Camilla (75) eine Person der Öffentlichkeit ist, meint man oft, dass man eigentlich schon alles über sie weiss, was es zu wissen gibt. Doch weit gefehlt. Denn anlässlich der Krönung ihres Ehemannes King Charles III. (74) am Samstag, 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey und auch ihrer eigenen Ernennung zur Königin, veröffentlichte der Buckingham Palast nun 25 spannende, lustige und überraschende Fakten zu der Frau, die einst als Ehebrecherin im Land verteufelt wurde und sich über etliche Jahre ihren Weg in die Herzen der Bevölkerung erkämpft hat.