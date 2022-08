25 Jahre nach ihrem Tod: Prinzessin Dianas Auto wird versteigert

Prinzessin Dianas (1961-1997) ehemaliges Auto steht 25 Jahre nach ihrem Tod zum Verkauf. Es wird am 27. August bei Silverstone Auctions in Leamington Spa versteigert. Der schwarze Ford Escort RS mit dem blauen Zierstreifen wurde von 1985 bis 1988 von Diana gefahren, als ihre Söhne William (40) und Harry (37) noch klein waren. In den 1990er Jahren war das Auto einige Jahre lang in Privatbesitz, bevor es Teil einer Ford-RS-Sammlung wurde. Laut dem Auktionshaus ist es in einem «Top-Zustand».