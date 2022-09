Taxifahrer will über Lady Dianas Unfall sprechen

Nach wie vor gibt es gewisse Unklarheiten zum tragischen Unglück in der Pariser Alma-Unterführung: Was ganz genau in den allerletzten Sekunden im Leben der Monarchin passierte, konnte nie bis ins letzte Detail aufgerollt werden.



In den aufwändigen Ermittlungen der Polizei tauchte jedoch auch immer wieder ein weisser Fiat auf. Das Auto soll mit dem Mercedes-Benz von Lady Diana zusammengestossen sein, bevor dieses mit hoher Geschwindigkeit in einen Tunnelpfeiler krachte. Bisherige Untersuchungen ergaben aber auch, dass der Fiat damals zwar ins Geschehen involviert war, aber nicht die Ursache des Unfalles war.