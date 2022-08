Will sie die neue Diana sein?

Dass Meghan gerne eine Verbindung zwischen sich und der verstorbenen Diana herstellt, ist an sich nichts Neues. Über die Jahre konnte man an diversen Anlässen sehen, wie sie Dianas Looks kopierte. Was versucht sie aber, damit zu erreichen? Will sie Diana dadurch ehren und ihr Erbe weitertragen? Hofft sie, die Menschen damit auf ihre Seite zu bringen, weil diese sich an die einstige Prinzessin der Herzen erinnert fühlen und Meghan mit diesen Gefühlen dann assoziieren? Oder hofft sie vielleicht sogar, Harry damit näher an sich zu binden, weil er in ihr dann eine Art Diana-Ersatz sieht?