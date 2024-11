Der Leckerei legte die damals 21-jährige Prinzessin einen Brief bei, in dem sie sich für das «wundervolle Hochzeitsgeschenk» bedankte. «Wir sind beide entzückt von dem Dessertservice; die verschiedenen Blumen und die schöne Farbgebung werden, wie ich weiss, von allen, die es sehen, sehr bewundert werden», schrieb die 2022 verstorbene Königin in dem Dankesbrief. Nach Polsons Tod in den 80er Jahren wurde das Kuchenstück gemeinsam mit weiteren Habseligkeiten in einem Koffer unter einem Bett entdeckt.