Haya fand «Seelenfrieden in England»

So lebt Prinzessin Haya gemäss dem Bericht in einer Villa in Egham, einer Stadt im Südosten von England und hat in diesem Jahr das alleinige Sorgerecht für ihre beiden Töchter zugesprochen bekommen. Ihr Ex-Mann wollte die Trennung anfangs nicht hinnehmen, inzwischen scheint er sie zu akzeptieren. Und in Geldsorgen ist die jordanische Prinzessin nach der Trennung sicher nicht gekommen: Sie soll sehr luxuriös leben. Nebst ihres Hauptwohnsitzes soll sie auch in der Nähe des Kensington Palastes in London ein 115 Millionen Franken schweres Herrenhaus besitzen.