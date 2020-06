4 spannende Fakten über Máxima der Niederlande

Von ihrer Expertise im Bankenwesen kann Máxima auch in ihrer heutigen Rolle profitieren: In den vergangenen Jahren setzte sie sich sowohl in den Niederlanden als auch auf internationaler Ebene für eine Sensibilisierung der Bevölkerung für ein grösseres Allgemeinwissen rund um finanzielle Belange ein. Dies tut sie mit grosser Leidenschaft und Erfolg, so dass sie im Jahr 2009 zur UN-Sonderbotschafterin für finanzielle Inklusion ernannt wurde. In dieser Funktion agiert sie als Beraterin des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Eines der Hauptanliegen der Königin der Niederlande ist es, weltweit einen besseren Zugang zu Finanzdienstleistungen zu schaffen – dies umfasst auch den Zugang zu Versicherungen und Krediten.