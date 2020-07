5 Momente von Lady Di, die wir nie vergessen werden

Und wie reagiert Diana darauf? Auf die coolste nur mögliche Art und Weise. Noch am selben Tag besucht sie eine Party in der Serpentine Gallery – ihr Auftritt: legendär. Ihr schulterfreies kleines Schwarzes erlangt Kultstatus und geht als «The Revenge Dress», das «Rache-Kleid», in die Bücher ein. Ob ihr Auftritt mit hautengem Kleid, dickem Klunker um den Hals und hochhackigen Schuhen ein Seitenhieb in Richtung Charles war? Dazu geäussert hat Diana sich nicht. Für die britische Tageszeitung «Telegraph» ist ihre Aufmachung aber das «wahrscheinlich am strategischsten gewählte Kleid, das in der modernen Zeit jemals von einer Frau getragen wurde».