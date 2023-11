Aber nicht nur handschriftlich, sondern auch zeitgemäss über die Sozialen Medien, wird dem König von England gratuliert. Seine Familie kreierte zu seinem Geburtstag eigens ein Video mit 75 Fotos aus 75 Jahren Charles. Von der Geburt, bis hin zur Hochzeit mit Prinzessin Diana (†36) oder Erinnerungsbilder aus den Skiferien in Klosters und der Krönung zum König – in 28 Sekunden erlebt man einen Schnelldurchlauf durch Charles' aufregendes Leben. Und auch das Geburtstagskind dürfte Freunde an diesem Rückblick haben.