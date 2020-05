8 Dinge, die ihr über Herzogin Kate nicht wusstet

Herzogin Kate, 38, wurde in ihrer Schulzeit «Squeak» genannt – was «quieken» bedeutet. Allerdings soll dies nicht eine gemeine Anspielung auf eine quietschige Stimme gewesen sein. Schuld daran ist vielmehr ein Meerschweinchen. In ihrer Schule hielten sie nämlich zwei dieser niedlichen Tiere. Eines hiess Pip und eines Squeak. Diese Namen färbten auf sie und Schwester Pippa ab. Logischerweise wurde Pippa zu Pip – und Kate dann halt zu «Squeak». Dieses Geheimnis plauderte Kate gemäss dem «Mirror» aus, als sie ihre alte Schule besuchte.