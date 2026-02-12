Abstrus: Norweger fordern royales Ehe-Aus

Norwegens Monarchie kommt gerade etwas ins Wackeln: Nicht genug damit, dass sich mit Marius Borg Høiby der Stiefsohn von Kronprinz Haakon seit Tagen vor Gericht verantworten muss, auch Kronprinzessin Mette-Marit und ihre frühere Verbindung zum US-Sexualstraftäter sorgen für einen Shitstorm sondergleichen. Der Thronfolger steht mächtig unter Druck. Das Volk muckt auf, stellt ihn an den Pranger und fordert abwechselnd, sich entweder von seiner Liebsten scheiden zu lassen oder auf den Thron zu verzichten. Das «RoyalTea»-Duo streitet heftig darüber, wer denn dann künftig die Monarchie führen soll?