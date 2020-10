Albanien freut sich über Thronfolgerin, die keine ist

Der Grund dafür liegt noch weiter zurück. Zwei Tage nach der Geburt von Leka I. wurde das Königreich 1939 von italienischen Truppen besetzt. In der Folge flohen der damalige König Zogu, der das Land erst elf Jahre zuvor zur Monarchie erklärt hatte, und seine Frau Geraldine mit dem Neugeborenen nach Griechenland. Noch im selben Jahr stimmte das albanische Parlament für eine Vereinigung mit Italien, woraufhin Albanien zu einem sogenannten Prorektorat Italiens wurde. Italien zog sich schliesslich 1943 aus dem Balkan-Land zurück, woraufhin dieses bis 1944 von Deutschland besetzt wurde. Als die deutschen Truppen abzogen, wurde die Monarchie in Albanien auch auf dem Papier abgeschafft. 1945 schliesslich kamen die Kommunisten in Albanien an die Macht.