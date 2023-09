Charlène weilt in ihrer ehemaligen Heimat, nahm an Events ihrer Stiftung in Zusammenarbeit mit der Organisation Livesaving South Africa teil und gab einen Schwimmkurs «Learn to swim» in Sun City für 100 Kinder aus Schulen der Region. Am 16. September fand dann das Waterbike-Challenge-Rennen statt, in dessen Anschluss die gebürtige Südafrikanerin auch die Sieges-Medaillen verteilen durfte.