Dabei durfte sie nicht nur auf die Unterstützung ihres Bruders Gareth Wittstock zählen, der mit ihr die Challenge in Angriff nahm. Sowohl beim Start in Südfrankreich als auch bei der Ankunft in Monaco wurde sie von ihrer Familie begleitet. Fürst Albert II., 62, wie auch die Zwillinge Jacques und Gabriella, 5, liessen es sich nicht nehmen, Charlène in Calvi auf die Reise zu schicken – und sie in Monaco wieder in Empfang zu nehmen.