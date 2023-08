Fürst Albert will in Monaco «reinen Tisch» machen

Wie «Bild» weiter berichtet, soll auch der Name des Oligarchen immer wieder auf der anonymen Webseite «Les Dossiers du Rocher» («Felsen-Akten») auftauchen – auf der Webseite, die Details zu angeblich schmutzigen Deals veröffentlicht, auch in Bezug auf das Mareterra-Projekt. Dabei wurden auch vier Männer aus dem engsten Umkreis des Fürsten beschuldigt, in kriminelle Machenschaften wie Betrug und Korruption im Immobilienbereich verstrickt zu sein. Im Fokus, so wird berichtet, stehe auch der Immobolien-Mogul Patrice Pastor.