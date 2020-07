Alle Augen auf Königin Máxima und ihre Töchter!

Es ist Sommerfotoshooting-Zeit! Corona hin oder her, diesen Termin lassen sich die niederländischen Royals nicht nehmen. Jedes Jahr laden König Willem-Alexander und Königin Máxima Fotografen in ihren Schlosspark in Den Haag ein und nehmen sich Zeit für ein paar Fotos. Am Freitag war es wieder so weit – und schon der Auftakt hätte passender nicht sein können.