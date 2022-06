Als Kate ein kleines Mädchen herzt, wird William nervös

Einmal mehr hat Herzogin Kate (40) bei einem Termin in Cambridge ihre Liebe zu Kindern zum Ausdruck gebracht. Während die dreifache Mutter durch die Menge lief, hielt die Herzogin bei einer Mutter mit Baby an und fragte, ob sie es halten dürfe. «Ich liebe Babys», schwärmte Kate, während sie das Baby im pinken Kleid in die Arme nahm. Der «Daily Mail» liegen Aufnahmen des süssen Moments vor.