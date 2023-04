Was die beiden Männer verbindet – wie so viele Royals in Europa – ist, dass sie miteinander verwandt sind. Königin Victoria war eine Vorfahrin sowohl von King Charles III. als auch von Alt-König Juan Carlos. Die Urgrosseltern von Juan Carlos und Queen Elizabeth II. waren Geschwister. Ausserdem war der einstige König von Spanien an der ersten Hochzeit von Prinzessin Anne, Charles' jüngerer Schwester anwesend. Vielleicht ist Juan Carlos' kurzes Lunch-Date mit dem britischen Monarchen also ein rein familiäres Treffen, vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Was, ist allerdings nicht bekannt.