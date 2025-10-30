Altkönig Juan Carlos schiesst gegen Prinzessin Diana

Von 1975 bis 2014 sass Altkönig Juan Carlos auf dem spanischen Thron, bevor er dazu genötigt wurde, abzudanken, das Zepter an seinen Sohn König Felipe (57) abzugeben und ins Exil zu gehen. Angebliche Affärengerüchte um ihn und Prinzessin Diana dementiert Juan Carlos in seinen Memoiren ebenfalls. Als Teil der Royal Family besuchte Prinzessin Diana Juan Carlos mit ihrem Ehemann Prinz Charles – heute König Charles – sowie den gemeinsamen Söhnen Prinz William (43) und Prinz Harry (41) die spanischen Royals in den 1980er Jahren viermal im Sommerpalast auf Mallorca.