Ab dem Moment ihrer Krönung im Jahr 1953 bis 1986 – also dreissig Jahre lang – nahm Queen Elizabeth II. (†96) die Trooping-the-Colour-Parade immer hoch zu Ross und in der Damenuniform des ausrichtenden Regiments ab. Im Jahr 1987, im Alter von 61 Jahren, verzichtete die Monarchin erstmals darauf in den Satte zu steigen, fuhr in einer Kutsche zum Paradeplatz und nahm in ziviler Kleidung auf der Tribüne Platz. In den folgenden Jahren setzte sich die Queen nie mehr in den Sattel. Warum, ist nicht bekannt, der Verzicht könnte aber mit dem Alter und mit Sicherheitsbedenken zu erklären sein.