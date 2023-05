Darum warf Prinz Harry Bruder William traurige Blicke zu

Harrys Seitenhieb an England

Bei öffentlichen Anlässen und ganz besonders bei so wichtigen Events, wie der Krönung von King Charles III. versteht es sich beim englischen Adel eigentlich von selbst, dass man sich in Roben und Anzüge von englischen Designern hüllt. Doch Harry hielt sich nicht an dieses ungeschriebene Gesetzt und trat in einem eleganten, dreiteiligen Anzug einer französischen Designer-Marke auf. Der künstlerische Leiter von Dior, Kim Jones, schneiderte das Gewand eigens für Harrys Auftritt in der Westminster Abbey und sorgte damit für etwas Ärger. Promi-Stylistin Miranda Holder regt sich in der «Daily Mail» auf: «Entweder hat Prinz Harry das Mode-Memo nicht verstanden oder er war in gereizter Stimmung.»