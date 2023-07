In der Geschichte der spanischen Königsfamilie absolvierte noch keine Frau diese Ausbildung. Aus diesem Grund sollen einige Spanierinnen und Spanier daran zweifeln, ob Leonor den hohen Anforderungen der Schule gerecht werden kann. Ein Blick in andere Königshäuser zeigt jedoch, dass es auch bei Royals längst völlig normal ist, dass eine Frau Militärdienst leistet. So durchlief etwa Schwedens Kronprinzessin Victoria (46) bereits vor 20 Jahren eine militärische Grundausbildung. Prinzessin Elisabeth von Belgien (21) machte als 18-Jährige eine einjährige Ausbildung an der Militärakademie in Brüssel und die verstorbene britische Queen Elisabeth II. (1926-2022) diente während des Zweiten Weltkriegs bei den Streitkräften des Vereinigten Königreichs.