König Felipe (54), Gattin Königin Letizia (49) und die beiden Töchter Leonor (16) und Sofia (15) reisen in den Sommermonaten am liebsten in ihre Ferienresidenz Palacio de Marivent nach Mallorca. Der Palast liegt in der Nähe des Hauptortes Palma und thront auf einer Klippe über dem Meer. Weil in dieser Höhe immer ein Windchen geht, ist das Ferienhaus der perfekte Ort, um der Hitze der spanischen Hauptstadt zu entfliehen.