Queen-Stylistin Angela Kelly muss Schloss Windsor verlassen

Wo wird Angela Kelly künftig wohnen?

Doch wo geht es nun hin für sie? Die «Mail on Sunday» berichtet, dass Angela Kelly in ein kleines Häuschen in Lake District in der Grafschaft Cumbria ziehen wird, welches sie vom König bekommen hat. Doch diese scheinbar nette Geste ist an knallharte Bedingungen geknüpft.