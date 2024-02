Angela Levin, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie hörten, dass der König an Krebs erkrankt ist?

Ich war am Boden zerstört, und mir kamen die Tränen. Ich bin ein grosser Fan der Monarchie. König Charles arbeitet hart, er musste Jahrzehnte auf den Thron warten. Jetzt hat endlich alles so gut gepasst, auch mit seiner geliebten Frau an seiner Seite. Es erschüttert mich, dass er so leiden muss.