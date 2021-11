Dabei hatten die zwei mächtigen Frauen bereits bei ihrem Aufeinandertreffen im Mai 2019 in Berlin gezeigt, wie gut sie sich verstehen. Umso mehr dürfte es Merkel nun vor der Übernahme des Kanzlerpostens durch Olaf Scholz, 63, genossen haben, noch einmal in beruflicher Funktion mit der Herzogin zusammenzukommen. Denn wie sagte Merkel an der diesjährigen Bundespressekonferenz so schön? «Was man vermisst, merkt man meistens erst, wenn man es nicht mehr hat.»