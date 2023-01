Mehr Details über den Streit?

Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan (41) hatten bereits Mitte Dezember mit ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan» eine Menge Kritik am Palast geübt, Prinz Harrys neue Autobiografie könnte nun für weitere Spannungen sorgen. In der Doku griffen die Sussexes unter anderem die britische Boulevardpresse an, kritisierten aber auch die Zusammenarbeit der Royals mit den Medien. Zudem behauptete Harry, in einem Treffen Anfang 2020, in dem es um den Ausstieg der Sussexes ging, von William «angeschrien» worden zu sein.