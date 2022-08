Mordversuch auf die Queen wurde vereitelt

Unter anderem wegen Morddrohung angeklagt

«Nach einer Untersuchung des Anti-Terror-Kommandos der Met Police wurde ein Mann wegen eines Vorfalls auf dem Gelände von Schloss Windsor am Weihnachtstag letzten Jahres angeklagt», heisst es in der Mitteilung. Unter anderem wird ihm Morddrohung und der Besitz einer Angriffswaffe vorgeworfen. Der Angeklagte befinde sich derzeit in Haft und werde am 17. August in London vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen.