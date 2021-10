Ärzte verbieten Queen Elizabeth II. ihren Lieblingsdrink

Die Queen und ihre Trinkgewohnheiten waren immer wieder Thema in den britischen Klatschspalten. In der Vergangenheit hieß es mehrfach, dass die 95-Jährige am liebsten einen Martini trinke oder ein kleines Gläschen Gin. Ihr Lieblingscocktail sei entweder ein Dubonnet mit Gin auf Eis, garniert mit einer Zitronenscheibe, oder ein trockener Gin-Martini. Wie sie selbst erst 2019 auf einer Veranstaltung verriet, trinke sie allerdings keinen puren Wein. Aus dem Palast sickerte einst nur durch, dass Queen Elizabeth II. sich aber gerne ab und an ein Gläschen Champagner gönne.