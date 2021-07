Auch die Queen packt das Fussball-Fieber

Queen Elizabeth II., 95, hat vor dem EM-Finale am heutigen Sonntag eine persönliche Nachricht an Englands Trainer Gareth Southgate, 50, geschickt. In der Botschaft, die auf dem Instagram-Account der königlichen Familie veröffentlicht wurde, lobt die Monarchin unter anderem den «Teamgeist und das Engagement» der englischen Nationalmannschaft, die im Londoner Wembley-Stadion auf Italien trifft.