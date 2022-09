Halbmast trotz Sommerpause

Sogar die Londoner «Times» berichtete schon über die Events, obwohl nicht immer ein Brite siegt. Zwischen 1948 und 1986 gewann der St. Moritzer Gemüsehändler Nino Bibbia 232 Mal. Sein schärfster Rivale kam auf 36 Erfolge. Er war Engländer wie, of course, alle Tobogganing-Chairmen. So weht über dem Cresta Run der britische Geist. Dies ist in diesen Tagen trotz Sommerpause am Klubhaus besonders deutlich sichtbar: Nach dem Tod der Queen wurde der Union Jack umgehend auf Halbmast gesetzt