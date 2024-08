Es gelte daher das Motto: Angriff ist die beste Verteidigung. «Mette-Marit hat sich in der Vergangenheit schon gegen Gewalt an Frauen eingesetzt. Diese Aufgabe wird für sie in Zukunft möglicherweise unangenehmer sein, da man nun über die Gewaltexzesse ihres Sohnes seiner Freundin gegenüber weiss. Allerdings ist ihr Einsatz bei diesem Thema jetzt umso wichtiger.» Zudem könne sie mit ihrem Engagement die Botschaft verstärken und aufzeigen, «dass selbst in der angesehensten Familie ernsthafte Probleme auftreten können und ein ehrlicher Umgang damit wichtig ist.»