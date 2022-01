Auch Prinz Daniel von Schweden hat sich mit Corona infiziert

Nachdem am Samstag, 8. Januar, bekannt wurde, dass Prinzessin Victoria von Schweden, 44, ein zweites Mal an Corona erkrankte, ist nun auch ihr Ehemann Prinz Daniel, 48, positiv getestet worden. Das gab das schwedische Königshaus in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Demnach sei der Royal vollständig geimpft und habe nur leichte Symptome. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Auch Victoria habe alle Schutzimpfungen erhalten und verspüre derzeit Erkältungssymptome.