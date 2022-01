Auf diese royalen Highlights freuen wir uns 2022

Am 2. Juni, so liess der Palast verlauten, steht die Geburtstagsparade für die Queen an (Trooping the Colour): 1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musikanten werden durch die Strassen Londons paradieren. Und selbstverständlich wird die Königsfamilie anschliessend auf dem Balkon des Buckingham-Palastes erwartet. An den darauffolgenden Tagen soll ausserdem ein Dankgottesdienst stattfinden, die Königsfamilie wird ein Pferderennen besuchen und ein Live-Konzert ist vorgesehen. Den krönenden Abschluss bildet ein Festzug anlässlich des Platin-Jubiläums, mit 5000 Menschen aus dem Vereinigten Königreich und dem gesamten Commonwealth.