Immer lauter werden die Stimmen hinter den Palastmauern und beim Volk, die fordern: Zieht den gefallenen Sexgrüsel-Ex-Prinzen endlich zur Verantwortung. Wir wissen, wer seine schützende Hand über ihn hält.  
Königlicher Podcast «RoyalTea»

Aufruf an Briten-Polizei: Verhört endlich Andrew!

Prinz Harry kommen dieser Tage vor Gericht in London fast die Tränen. Andrew dagegen lacht sich ins Fäustchen. Der Prozess seines Neffens lenkt ab von ihm selbst. Warum wird der gefallenen Sexgrüsel nicht längst in die Mangel genommen? «RoyalTea» kennt den Grund.

Immer wieder tauchen neue Vorwürfe gegen den Bruder von Briten-König Charles III. (77) auf. Gleichzeitig werden aber auch die Stimmen hinter den Palastmauern und beim Volk lauter, die fordern: Zieht den gefallenen Sexgrüsel-Ex-Prinzen endlich zur Verantwortung. Seine royalen Titel und Ehren ist er zwar los. Auch seinen «Palast» muss er verlassen. Obschon wohnsitzlos und ehrlos – trotzdem gibt es offenbar immer noch jemanden, der seine schützende Hand über ihn hält und verhindert, dass Andrew von der legendären MET Police endlich einmal genauer auf den Zahn gefühlt wird? «RoyalTea» geht dem auf den Grund.

Ausserdem schauen Flavia Schlittler und René Haenig, wo Prinz Harrys (41) Haare bei seinem aktuellen Besuch in London abhanden gekommen sind. Und wir blicken skeptisch auf Herzogin Meghans (44) Eier. Denn die könnte sie demnächst auf Netflix präsentieren.

René Haerig, Ringier
René HaenigMehr erfahren
Von René Haenig und Flavia Schlittler vor 4 Minuten
