Aufruf an Briten-Polizei: Verhört endlich Andrew!

Immer wieder tauchen neue Vorwürfe gegen den Bruder von Briten-König Charles III. (77) auf. Gleichzeitig werden aber auch die Stimmen hinter den Palastmauern und beim Volk lauter, die fordern: Zieht den gefallenen Sexgrüsel-Ex-Prinzen endlich zur Verantwortung. Seine royalen Titel und Ehren ist er zwar los. Auch seinen «Palast» muss er verlassen. Obschon wohnsitzlos und ehrlos – trotzdem gibt es offenbar immer noch jemanden, der seine schützende Hand über ihn hält und verhindert, dass Andrew von der legendären MET Police endlich einmal genauer auf den Zahn gefühlt wird? «RoyalTea» geht dem auf den Grund.