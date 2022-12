Aus für England: Prinz William tröstet das Team

Prinz William (40) spendet der englischen Nationalmannschaft Trost. Frankreich besiegte die Three Lions bei der WM in Katar 2:1. Harry Kane (29) hatte kurz vor Schluss per Elfmeter die Chance zum Ausgleich, traf aber nicht. Der Prinz von Wales richtete sich nach der Niederlage an Teamkapitän Kane und Trainer Gareth Southgate (52).