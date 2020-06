Baby Archie reicht Klage ein

Das kleine Kind, das erst ein Jahr alt ist, gehe gegen eine in Los Angeles ansässige Fotoagentur namens Splash News vor, heisst es in dem Bericht. Der Fall werde vor dem britischen High Court verhandelt und soll von der Anwaltskanzlei Schillings eingereicht worden sein. Klägerpartei: «Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor» und «Ihre Königliche Hoheit, Herzogin von Sussex».



In den juristischen Dokumenten wird Meghan als Archies «Prozessfreundin» beschrieben, schreibt das Portal. Aufgrund seines zarten Alters kann er sich juristisch noch nicht selbst vertreten. Dem Bericht nach wurde die Klage am 25. März 2020 bei Gericht eingereicht. Also kurz bevor Harry und Meghan ihre royalen Pflichten endgültig an den Nagel hängten und nach Kanada und später in die USA auswanderten.