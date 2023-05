Habt ihr diese Fakten über Queen Consort Camilla gewusst?

Mit der Krönung von King Charles III. (74) am 6. Mai wird auch seine Ehefrau Camilla (75) ganz offiziell zur Königin. Die Queen Consort ist eine Frau, die von den Briten lange abgelehnt wurde: Als «dritte Person» soll sie Charles' erste Ehe mit Diana (†36) zerstört haben, Volk und Presse nannten sie «Rottweiler». Doch über die Jahre hat sich die 75-Jährige den Respekt vieler Briten erarbeitet. Und dennoch gibt es einige Dinge, die bis heute keiner über die Frau an Charles' Seite weiss: Anlässlich der Krönung hat der Buckingham Palast nun 25 bislang weniger bekannte Fun Facts über «Her Majesty The Queen Consort» veröffentlicht. Einige Fakten dürften selbst langjährigen Royal-Fans neu sein.