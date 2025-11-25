Baron sucht Frau – mit Liste voller skurriler Forderungen

Im Oktober 2021 kam dann das gemeinsame Kind zur Welt: ein Töchterchen namens Violet (4). An ihr zeigt Sir Benjamin Slade gemäss der Mutter allerdings keinerlei Interesse. Als Mädchen kann die kleine Violet seinen Baronen-Titel nicht erben. Sie wohnt mittlerweile mit ihrer Mama Sahara Sunday Spain – die einen verurteilten Mörder als Vater hat – im Schloss ihrer Mutter in Frankreich. Von Sir Slades Verwandtschaft durfte sich Spain anhören, nur hinter dem Geld und dem Schloss des Aristokraten herzusein, was sie als lächerlich bezeichnet. «Ben hat kein Geld. Das wusste ich von Anfang an. Er ist reich an Land, aber arm an Bargeld. Und wenn ich nur ein Schloss wollte, nun, das hatte ich hier schon.»