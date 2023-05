Prinz Ludwig von Bayern heiratet Sophie-Alexandra Evekink

Keine Geschenke

«Das Brautpaar ist sich bewusst, dass viele Menschen durch die weltweiten Krisen und ihre Auswirkungen akute Not leiden. In diesem Sinne bitten die Verlobten, statt Geschenken ihrem Spendenaufruf an den Hilfsverein Nymphenburg zu folgen, um humanitäre Initiativen zu unterstützen», schrieb das Adelshaus in der Hochzeitseinladung. Die Spenden würden zur Hälfte an das soziale Projekt «Learning Lions» in Kenia und zur anderen Hälfte an eine neue Initiative zur Unterstützung von Geflohenen in Bayern gehen, verrieten die Verlobten.