Pierre sollte Recht behalten. Am 25. Juli 2015 heiraten die beiden standesamtlich im Garten des Prinzenpalastes in Monte Carlo. Die Feier findet am 1. August auf der Isola Bella im Lago Maggiore, die der Borromeo-Familie gehört, statt. Von ihrem Mann schwärmt sie 2017 in der italienischen Zeitung in den höchsten Tönen. «Er ist eine sensible und kultivierte Person, er versteht die Dinge im Voraus. Er liest andere Menschen sehr schnell und ist äusserst schlau, er vertritt tolle Werte und hat einen stark ausgeprägten Familiensinn.»