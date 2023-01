Prinz Harry will seinen Vater und seinen Bruder «zurück»

Prinz Harry (38) hat dem Buckingham Palast in gleich zwei Interviews vorgeworfen, einer Versöhnung im Weg zu stehen. «Ich hätte gerne meinen Vater zurück. Ich möchte meinen Bruder zurückhaben», sagte er in einem Interview mit dem britischen Sender ITV. Aber die königliche Familie sei «nicht bereit, sich zu versöhnen», so Harry in einem Trailer zu dem noch nicht vollständig veröffentlichten Gespräch.