Darum ist Prinz Charles eine Bedrohung für die Monarchie

Während seine Mutter, Queen Elizabeth II. (96) den Rekord für die am längsten regierende, lebende Monarchin hält – sie ist inzwischen seit sage und schreibe 70 Jahren auf dem Thron – könnte Kronprinz Charles wohl als der älteste Anwärter auf die Krone in die Geschichte eingehen. Charles ist schon 73 Jahre alt und muss immer noch darauf warten, König von England zu werden. Und wenn es nach den jüngeren Generationen des Landes geht, könnte er eigentlich direkt darauf verzichten. Und deshalb könnte Charles der Monarchie unter Umständen gefährlich werden, wie die britische Royal-Expertin Libby Purves in der «Times» erklärt.