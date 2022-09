Beisetzung in Windsor

Prinz George und Prinzessin Charlotte wurden seit dem Tod ihrer Urgrossmutter nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Elizabeth II. starb am 8. September auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral. George und Charlotte werden vermutlich auch an der Beisetzung der Queen auf Schloss Windsor teilnehmen, die im Anschluss an das Staatsbegräbnis im engen Kreis stattfinden soll.