Weder Lift noch Beiz

Bei den Norwegern läuft am Skitag alles etwas anders

Einen Kafi am Pistenrand, ein Rivella in der Bergbeiz und ein Schwatz mit dem Sitznachbarn auf dem Sesseli? Nicht so für die Royals. Bei der norwegischen Kronprinzen-Quartett nämlich läuft an einem Tag auf den Ski alles etwas anders als bei Normalos – und es zuerst mal weit hinauf.