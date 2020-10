Bei Harry und Meghan rollt der Rubel

Geldsorgen plagen dürften die Eheleute sobald also nicht. An seinem 36. Geburtstag vor zwei Wochen zeigte sich Harry äusserst spendabel. In seinem Namen und dem seiner Gattin überwies er der Hilfsorganisation «CAMFED – Campaign for Female Education» 130'000 Dollar. «Es gibt keinen besseren Weg, um zu feiern, was wirklich zählt. Vielen Dank an alle, die gespendet haben, Harry und Meghan», richtete der Prinz via CAMFED auf Twitter dazu aus. Die Queen dürfte über die Geste ihres Enkelsohns «amused» sein – und beruhigt, dass er nicht so in Geldnöten steckt, dass er ihr Tee-Geheimnis verhökern muss.