Gegenwärtig plane die Queen, im Oktober auf Schloss Windsor in der Grafschaft Berkshire zurückzukehren. Dort wohnt sie seit ihrem 80. Geburtstag und arbeitet «nur» noch drei Tage die Woche vom Buckingham-Palast aus. Ab nächstem Monat will sie aber auch die Arbeit in London wieder aufnehmen. Gemäss der Mitteilung will Elizabeth gelegentlich in den Buckingham Palace zurückkehren, um Termine mit «ausgewählten Gruppen» wahrzunehmen und anderen Verpflichtungen vor Ort nachzugehen.