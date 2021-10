Beim Sport findet Albert in Louis seinen Verbündeten

Sein Neffe Louis nämlich steht Albert in Sachen Sportpassion in nichts nach. Im Leben des Sohnes von Prinzessin Stéphanie, 56, dreht sich vieles um Bewegung und die Begeisterung dafür – und das seit Kindheitstagen. Nach der Schule absolvierte er einen Sommerjob im Wassersport-Departement der Société des bains de mer de Monaco. Zudem erhielt er in diversen Praktika beim AS Monaco Einblick in die Branche, für die er brennt. 2015 schliesslich schloss er an der Western Carolina University in den USA seinen Bachelor in Sportmanagement ab.