Bekommt Meghans Vater auch ein Oprah-Winfrey-Interview?

Was der 76-Jährige am Donnerstag, 25. März, dort zu suchen hatte? Angeblich habe er Winfrey einen Brief zukommen lassen, «in dem er sie bittet, ihn zu kontaktieren», zitiert «The Sun» einen namentlich nicht genannten Insider. Markle habe den Brief einem Wachmann vor dem Haus übergeben. Die Nachricht «war nicht für Meghan und Prinz Harry, sondern für Oprah gedacht». Markle, so sagt die Quelle, habe «das Interview gesehen [...] und findet, dass er eine Chance verdient hat, seine Meinung zu sagen».